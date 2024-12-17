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Пішов з життя знаний одеський суддя — що про нього відомо

17 грудня 2024 14:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Помер суддя Віктор Попревич, що відомо
Суддя Віктор Попревич. Фото: Зміна
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 17 грудня, в Одесі помер суддя у відставці Віктор Попревич. Він пропрацював у судовій системі 31 рік і вів декілька резонансних справ.  

Про це повідомили у пресслужбі Приморського райсуду Одеси.

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Що відомо про суддю

Віктор Попревич став суддею у 1992 році. Багато років працював у Донецьку, очолював Київський районний суд у місті. Після окупації Донеччини росіянами був у 2015 році переведений до Приморського райсуду Одеси.

Одеситам суддя запам'ятався головним чином тим, що виніс вирок активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення місцевого депутата Сергія Щербича. Віктор Попревич засудив Стерненка до семи років ув'язнення та конфіскації половини майна. Це рішення викликало протести у різних містах України. Серед інших резонансних справ, які розглядав суддя — розслідування пожеж у дитячому таборі "Вікторія" і у коледжі на Троїцькій, а також справа голови Одеського окружного адміністративного суду Олега Глуханчука, якого затримали п'яним за кермом.

Нагадаємо, в Одесі померла відома археологиня Євгенія Редіна. Також пішов з життя видатний одеський спортсмен, багаторічний тренер "Крижинки" Георгій Старков.

Одеса смерть Сергій Стерненко судді Новини Одеси

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