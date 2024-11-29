Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Савченко назвала одеського активіста Стерненка трусом — деталі arrow

Савченко назвала одеського активіста Стерненка трусом — деталі

29 листопада 2024 17:41
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Савченко назвала Стерненка трусом і ухилянтом
Військова Надія Савченко. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Скандальна військова та колишня народна депутатка Надія Савченко назвала трусами і ухилянтами відомих активістів і лідерів думок. Серед них одесит Сергій Стерненко, якого нещодавно оголошував у розшук ТЦК. 

Про це в інтервʼю YouTube-каналу ProUA розповіла сама Надія Савченко.

Читайте також:

Що сказала Савченко

За словами військової, Сергій Стерненко, а також керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін та журналіст Юрій Бутусов не є військовими і не хочуть служити. Раніше їх називали професійними активістами, а зараз вони ухилянти, вважає Савченко.

"От давайте згадаємо про цих людей і подумаємо кому вони роблять мозок? Таким як самі, які теж не хочуть воювати, от і все. Це лідери суспільних думок таких трусів, як і вони. Справжні люди, які пішли, які готові піти, їм гидко слухати таких лідерів суспільних думок, їм гидко слухати злив про фронт", — сказала вона. 

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося звернення Приморського районного ТЦК та СП щодо розшуку Сергія Стерненка. Сам він заперечив цю інформацію й назвав її "вкидом", спрямованим проти нього тими, хто не згоден з його критикою військової системи. Згодом у ТЦК підтвердили, що активіста дійсно розшукували.

Одеса Сергій Стерненко Надія Савченко мобілізація ТЦК та СП

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

18:03 Попереду аномалії — якою буде погода на різдвяно-новорічні свята

17:59 Українці більше платитимуть за сигарети — які скоро будуть ціни

17:57 Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Донеччині — яка мета

17:41 Савченко назвала одеського активіста Стерненка трусом — деталі

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

17:37 Поверення із СЗЧ — у ДБР пояснили, скільки часу є у військових

17:34 В Укргідрометцентрі попередили про складні погодні умови завтра

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

17:25 Ціни на цибулю стрімко зростають — що відбувається

17:22 Валюта перед трампліном — що буде з курсом долара з 1 грудня

18:03 Попереду аномалії — якою буде погода на різдвяно-новорічні свята

17:59 Українці більше платитимуть за сигарети — які скоро будуть ціни

17:57 Сирський відвідав підрозділи ЗСУ на Донеччині — яка мета

17:41 Савченко назвала одеського активіста Стерненка трусом — деталі

17:37 Поверення із СЗЧ — у ДБР пояснили, скільки часу є у військових

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

17:34 В Укргідрометцентрі попередили про складні погодні умови завтра

17:25 Ціни на цибулю стрімко зростають — що відбувається

17:22 Валюта перед трампліном — що буде з курсом долара з 1 грудня

17:04 Зеленський змінив командувача Сухопутних військ

16:59 На Миколаївщині школярі підпалили машину поліції — подробиці

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

28 листопада 2024
Ексклюзив

18:33 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

06:40 Ціни на мідь — яка вартість кольорових металів у листопаді

27 листопада 2024
Ексклюзив

22:37 Водопостачання Миколаєва — коли у будинках з'явиться питна вода

16:07 Миколаїв завтра — як відновлюватимуть місто

06:40 Скільки коштує чормет в Україні — ціни на брухт у листопаді

06:05 В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

26 листопада 2024

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт та заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Text

13:01 Потужні вибухи в Криму та заява Путіна про мир — ефір День.LIVE

Text

12:42 Нардеп пояснив, де брати гроші на підтримку ветеранів

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео - 80x80

В ГУР розповіли про нові ракети РФ і заводи шахедів, — відео

Text

08:22 Як довго будуть тривати відключення світла — прогноз експерта

Text

08:00 Екстрене звернення президента Зеленського — ефір Ранок.LIVE

28 листопада 2024
Text

21:22 Нардеп пояснив, яких змін потребує документ про бронювання

Text

17:59 Важлива заява Єрмака та погрози Путіна — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 В Україні у 2025 році різко підвищаться тарифи, — експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят