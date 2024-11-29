Савченко назвала Стерненка трусом і ухилянтом

Військова Надія Савченко. Фото: Facebook

Скандальна військова та колишня народна депутатка Надія Савченко назвала трусами і ухилянтами відомих активістів і лідерів думок. Серед них одесит Сергій Стерненко, якого нещодавно оголошував у розшук ТЦК.

Про це в інтервʼю YouTube-каналу ProUA розповіла сама Надія Савченко.

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За словами військової, Сергій Стерненко, а також керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін та журналіст Юрій Бутусов не є військовими і не хочуть служити. Раніше їх називали професійними активістами, а зараз вони ухилянти, вважає Савченко.

"От давайте згадаємо про цих людей і подумаємо кому вони роблять мозок? Таким як самі, які теж не хочуть воювати, от і все. Це лідери суспільних думок таких трусів, як і вони. Справжні люди, які пішли, які готові піти, їм гидко слухати таких лідерів суспільних думок, їм гидко слухати злив про фронт", — сказала вона.

Нагадаємо, у соцмережах з'явилося звернення Приморського районного ТЦК та СП щодо розшуку Сергія Стерненка. Сам він заперечив цю інформацію й назвав її "вкидом", спрямованим проти нього тими, хто не згоден з його критикою військової системи. Згодом у ТЦК підтвердили, що активіста дійсно розшукували.