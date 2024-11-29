Савченко назвала Стерненко трусом и уклонистом

Военная Надежда Савченко. Фото: Facebook

Скандальная военная и бывшая народная депутат Надежда Савченко назвала трусами и уклонистами известных активистов и лидеров мнений. Среди них одессит Сергей Стерненко, недавно объявлявшийся в розыск ТЦК.

Об этом в интервью YouTube-каналу ProUA рассказала сама Надежда Савченко.

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По словам военной, Сергей Стерненко, а также руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин и журналист Юрий Бутусов не военные и не хотят служить. Раньше их называли профессиональными активистами, а сейчас они уклоняются, считает Савченко.

"Вот давайте вспомним об этих людях и подумаем кому они делают мозг? Таким как сами, которые тоже не хотят воевать, вот и все. Это лидеры общественных мнений таких трусов, как и они. Настоящие люди, которые ушли, готовы уйти, им противно слушать таких лидеров общественных мнений, им противно слушать ливень о фронте", — сказала она.

Напомним, в соцсетях появилось обращение Приморского районного ТЦК и СП о розыске Сергея Стерненко. Сам он отрицал эту информацию и назвал ее "вбросом", направленным против него теми, кто не согласен с его критикой военной системы. Впоследствии в ТЦК подтвердили, что активиста действительно разыскивали.