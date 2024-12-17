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Ушел из жизни знаменитый одесский судья — что о нем известно

17 декабря 2024 14:53
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Умер судья Виктор Попревич, что известно
Судья Виктор Попревич. Фото: Зміна
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 17 декабря, в Одессе скончался судья в отставке Виктор Попревич. Он проработал в судебной системе 31 год и вел несколько резонансных дел.

Об этом сообщили в пресс-службе Приморского райсуда Одессы.

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Что известно о судье

Виктор Попревич стал судьей в 1992 году. Много лет работал в Донецке, возглавлял Киевский районный суд города. После оккупации Донецкой области россиянами был в 2015 году переведен в Приморский райсуд Одессы.

Одесситам судья запомнился главным образом тем, что вынес приговор активисту Сергею Стерненко по делу о похищении местного депутата Сергея Щербича. Виктор Попревич приговорил Стерненко к семи годам заключения и конфискации половины имущества. Это решение вызвало протесты в разных городах Украины. Среди других резонансных дел, которые рассматривал судья, — расследование пожаров в детском лагере "Виктория" и в колледже на Троицкой, а также дело председателя Одесского окружного административного суда Олега Глуханчука, задержанного пьяным за рулем.

Напомним, в Одессе скончалась известная археолог Евгения Редина. Также ушел из жизни выдающийся одесский спортсмен, многолетний тренер "Льдинки" Георгий Старков.

Одесса смерть Сергей Стерненко судьи Новости Одессы

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