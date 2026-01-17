Дрон після атаки на Одещину знайшли в Молдові

Дрон, який знайшли у Молдові. Фото: Moldova Liberă

Після нічної атаки на Одеську область російський безпілотник виявили й на території Молдови. Фахівці встановили, що апарат не мав вибухівки, але закликає громадян не наближатися до таких об’єктів.

Про це у суботу, 17 січня, повідомила поліція Молдови.

Дрон, який виявили в Молдові. Фото: Poliția Republicii Moldova

Дрон упав на території Молдови

За їхніми даними, об’єкт виявили поблизу села Нукарени Теленешського району, на березі ставка. Про знахідку повідомив місцевий мисливець. Він помітив літальний апарат довжиною близько 2,5 метра під час в’їзду до села. Територію одразу ізолювали, а на місце прибули вибухотехніки для перевірки.

Який тип БпЛА виявили в Молдові

Молдавські правоохоронці кажуть, що це дрон моделі "Гербера" — такий самий тип уже неодноразово фіксували на території України. Після детального обстеження встановили, що апарат не містить вибухонебезпечних речовин і не становить загрози для людей.

"Просимо громадян не наближатися до підозрілих предметів і не торкатися їх. У разі виявлення таких об’єктів потрібно одразу телефонувати за номером 112", — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, вночі росіяни атакували один з енергетичних об’єктів регіону. Також ми писали, що російські атаки по портовій інфраструктурі призвели до різкого падіння українського експорту.