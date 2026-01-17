Видео
Главная Одесса После атаки на Одесчину в Молдове нашли дрон — какая опасность

После атаки на Одесчину в Молдове нашли дрон — какая опасность

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 16:51
Дрон после атаки на Одесскую область нашли в Молдове
Дрон, который нашли в Молдове. Фото: Moldova Liberă

После ночной атаки на Одесскую область российский беспилотник обнаружили и на территории Молдовы. Специалисты установили, что аппарат не имел взрывчатки, но призывает граждан не приближаться к таким объектам.

Об этом в субботу, 17 января, сообщила полиция Молдовы.

Читайте также:
Дрон у полі
Дрон, который обнаружили в Молдове. Фото: Poliția Republicii Moldova

Дрон упал на территории Молдовы

По их данным, объект обнаружили вблизи села Нукарены Теленешского района, на берегу пруда. О находке сообщил местный охотник. Он заметил летательный аппарат длиной около 2,5 метра при въезде в село. Территорию сразу изолировали, а на место прибыли взрывотехники для проверки.

Какой тип БпЛА обнаружили в Молдове

Молдавские правоохранители говорят, что это дрон модели "Гербера" — такой же тип уже неоднократно фиксировали на территории Украины. После детального обследования установили, что аппарат не содержит взрывоопасных веществ и не представляет угрозы для людей.

"Просим граждан не приближаться к подозрительным предметам и не прикасаться к ним. В случае обнаружения таких объектов нужно сразу звонить по номеру 112", — отметили правоохранители.

Напомним, ночью россияне атаковали один из энергетических объектов региона. Также мы писали, что российские атаки по портовой инфраструктуре привели к резкому падению украинского экспорта.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы дрон Шахид-136 БпЛА
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
