Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Південь під ударом — нові рішення для захисту Одеси

Південь під ударом — нові рішення для захисту Одеси

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 16:30
Атаки на Одесу та можливе посилення ППО на півдні: які зміни
Комунальники на мосту в селі Маяки. Фото ілюстративне: Віктор Микита/Telegram

Росія посилила атаки на Одесу та південь області, б’ючи по портах і мостах. На тлі щоденних ударів в Україні готують кадрові зміни у повітряному командуванні "Південь". Мета — посилити протиповітряну оборону та краще захистити ключовий регіон.

Про тактику ворога і можливі зміни в ефірі LVIV MEDIA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Реклама
Читайте також:

Посилення ППО і кадрові зміни

За словами Сергія Братчука, рішення щодо зміни командувача повітряного командування "Південь" ухвалюється на найвищому рівні. Причиною стали постійні атаки на Одесу та Одеську область, зокрема удари по портовій інфраструктурі. Він наголошує, що мова йде не просто про зміну посади, а про оновлення підходів до захисту регіону.

"Це не просто заміна командувача — це вливання нової крові й поліпшення системи протиповітряної оборони на півдні", — зазначив Братчук.

За його словами, ППО — це комплексна система, у якій задіяні ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники та ВМС.

Удари по мостах

Окремо речник УДА пояснив, чому Росія почала активно бити по мостах у Маяках та Затоці. Ці об’єкти мають важливе логістичне значення для української Бессарабії та з’єднують регіон із рештою країни. Братчук підкреслює, що військового ефекту від таких атак ворог не отримає, а головна мета — залякати цивільне населення.

"Завдання цих ударів — не фронт, а терор і паніка. Ворог хоче, щоб люди нервували й вірили в інформаційні вкиди про "відрізану Одесу"", — сказав він.

Попри це, за його словами, логістика в області працює, а критична інфраструктура відновлюється після ударів.

Нагадаєио, ми повідомляли про те, яка ситуація в енергосистемі Одещини після російських атак. Також ми писали, що 23 грудня на Одещині пролунав вибух.

Одеса міст Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації