Атаки на Одесу та можливе посилення ППО на півдні: які зміни

Комунальники на мосту в селі Маяки. Фото ілюстративне: Віктор Микита/Telegram

Росія посилила атаки на Одесу та південь області, б’ючи по портах і мостах. На тлі щоденних ударів в Україні готують кадрові зміни у повітряному командуванні "Південь". Мета — посилити протиповітряну оборону та краще захистити ключовий регіон.

Про тактику ворога і можливі зміни в ефірі LVIV MEDIA розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Посилення ППО і кадрові зміни

За словами Сергія Братчука, рішення щодо зміни командувача повітряного командування "Південь" ухвалюється на найвищому рівні. Причиною стали постійні атаки на Одесу та Одеську область, зокрема удари по портовій інфраструктурі. Він наголошує, що мова йде не просто про зміну посади, а про оновлення підходів до захисту регіону.

"Це не просто заміна командувача — це вливання нової крові й поліпшення системи протиповітряної оборони на півдні", — зазначив Братчук.

За його словами, ППО — це комплексна система, у якій задіяні ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники та ВМС.

Удари по мостах

Окремо речник УДА пояснив, чому Росія почала активно бити по мостах у Маяках та Затоці. Ці об’єкти мають важливе логістичне значення для української Бессарабії та з’єднують регіон із рештою країни. Братчук підкреслює, що військового ефекту від таких атак ворог не отримає, а головна мета — залякати цивільне населення.

"Завдання цих ударів — не фронт, а терор і паніка. Ворог хоче, щоб люди нервували й вірили в інформаційні вкиди про "відрізану Одесу"", — сказав він.

Попри це, за його словами, логістика в області працює, а критична інфраструктура відновлюється після ударів.

