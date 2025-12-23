Видео
Юг под ударом — новые решения для защиты Одессы

Юг под ударом — новые решения для защиты Одессы

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 16:30
Атаки на Одессу и возможное усиление ПВО на юге: какие изменения
Коммунальщики на мосту в селе Маяки. Фото иллюстративное: Виктор Микита/Telegram

Россия усилила атаки на Одессу и юг области, ударяя по портам и мостам. На фоне ежедневных ударов в Украине готовят кадровые изменения в воздушном командовании "Юг". Цель — усилить противовоздушную оборону и лучше защитить ключевой регион.

О тактике врага и возможных изменениях в эфире LVIV MEDIA рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Читайте также:

Усиление ПВО и кадровые изменения

По словам Сергея Братчука, решение о смене командующего воздушного командования "Юг" принимается на самом высоком уровне. Причиной стали постоянные атаки на Одессу и Одесскую область, в частности удары по портовой инфраструктуре. Он отмечает, что речь идет не просто о смене должности, а об обновлении подходов к защите региона.

"Это не просто замена командующего — это вливание новой крови и улучшение системы противовоздушной обороны на юге", — отметил Братчук.

По его словам, ПВО — это комплексная система, в которой задействованы ВСУ, Нацгвардия, пограничники и ВМС.

Удары по мостам

Отдельно представитель УДА объяснил, почему Россия начала активно бить по мостам в Маяках и Затоке. Эти объекты имеют важное логистическое значение для украинской Бессарабии и соединяют регион с остальной частью страны. Братчук подчеркивает, что военного эффекта от таких атак враг не получит, а главная цель — запугать гражданское население.

"Задача этих ударов — не фронт, а террор и паника. Враг хочет, чтобы люди нервничали и верили в информационные вбросы об "отрезанной Одессе"", — сказал он.

Несмотря на это, по его словам, логистика в области работает, а критическая инфраструктура восстанавливается после ударов.

Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация в энергосистеме Одесской области после российских атак. Также мы писали, что 23 декабря в Одесской области прогремел взрыв.

Одесса мост Одесская область обстрелы Новости Одессы атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
