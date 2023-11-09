Північ-Південь повертається — в Одесі відновить рух трамвай
З 10 листопада трамвай #7 повертається на звичний маршрут курсування. Одесити знову зможуть проїхати від вулиці Пустовського до 16 станції люстдоріської дороги
Про це повідомили КП "Одесміськелектротранс".
У зв'язку з наслідками ракетного удару по Одесі 5 листопада рух транспорту був змінений. Для стабілізування ситуації були запущені додаткові тролейбуси та маршрутки.
Вартість проїзду
Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.
Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.
Нагадаємо, з 21 жовтня в Одесі відновили повну роботу трамвайні маршрути № 5 та № 28. Комунальники наголошують, що працюватиме електротранспорт з сьомої ранку та інтервалом у 10 хвилин.
Також ми писали, що в Одесі відбулася реорганізація дорожнього простору. На Миколаївській дорозі, що у Пересипському районі, збільшили кількість смуг для автомобілів та створили окрему для міського транспорту.
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