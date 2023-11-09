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Север-Юг возвращается — в Одессе возобновит движение трамвай

9 ноября 2023 16:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Север-Юг возвращается - в Одессе возобновит движение трамвай
Одесский трамвай. Фото: соцсети
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

С 10 ноября трамвай #7 возвращается на обычный маршрут курсирования. Одессы снова смогут проехать от улицы Пустовского до 16 станции люстдорисской дороги

Об этом сообщили КП "Одесгорэлектротранс".

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В связи с последствиями ракетного удара по Одессе 5 ноября движение транспорта было изменено . Для стабилизации ситуации были запущены дополнительные троллейбусы и маршрутки.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, с 21 октября в Одессе возобновили полную работу трамвайные маршруты № 5 и № 28. Коммунальщики отмечают, что будет работать электротранспорт с семи утра и интервалом в 10 минут.

Также мы писали, что в Одессе прошла реорганизация дорожного пространства. На Николаевской дороге в Пересыпском районе увеличили количество полос для автомобилей и создали отдельную для городского транспорта.

 

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