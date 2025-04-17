На Одещині жінка до смерті забила однорічного сина за те, що той плакав - як покарають за вбивство

Підозрювана після затримання. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

На Одещині жінка била свого однорічного сина, доки не нанесла йому травми, від яких він помер у лікарні. Фігурантці повідомили про підозру, їй загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 26-річна жителька Березівщини привезла в місцевий медцентр сина, коли йому стало зовсім зле, і пояснила, що він забився, впавши з ліжка. Дитину госпіталізували до Одеської обласної клінічної лікарні у непритомному стані із забоєм головного мозку, переломами плечової та ліктьової кісток. На превеликий жаль, невдовзі хлопчик помер. Втім, у ході проведення слідчих заходів поліцейські викрили жінку в обмані і з’ясували, що вона спричинила малюкові тілесні ушкодження, коли він плакав. Наразі фігурантка перебуває під вартою.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за статтею 121 Кримінального кодексу України (умисне тілесне тілесне ушкодження, що призвело до смерті). Їй загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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