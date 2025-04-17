В Одесской области женщина до смерти забила годовалого сына за то, что тот плакал - как накажут за убийство

Подозреваемая после задержания. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одесской области женщина била своего годовалого сына, пока не нанесла ему травмы, от которых он умер в больнице. Фигурантке сообщили о подозрении, ей грозит от 7 до 10 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, 26-летняя жительница Березовщины привезла в местный медцентр сына, когда ему стало совсем плохо, и объяснила, что он ушибся, упав с кровати. Ребенка госпитализировали в Одесскую областную клиническую больницу в бессознательном состоянии с ушибом головного мозга, переломами плечевой и локтевой костей. К сожалению, вскоре мальчик умер. В ходе проведения следственных мероприятий полицейские разоблачили женщину и выяснили, что она нанесла малышу телесные повреждения, когда он плакал. Сейчас фигурантка находится под стражей.

Какое наказание грозит

Женщине сообщили о подозрении по статье 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное телесное повреждение, повлекшее смерть). Ей грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о мужчине, который избил своих детей, из-за чего его дочь впала в кому. А также о подрядчике, который украл средства на ремонт школы.