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Планові відключення: хто з одеситів залишиться без світла

28 липня 2023 12:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Планові відключення: хто з одеситів залишиться без світла
Жінка сидить біля свічки. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, 28 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

  • Полуничний пров., 25 – 29, 
  • Сегедська вул., 16, 
  • Фонтанська дорога, 9Б - 57 А, 
  • Французький бульвар, 22/1, 
  • Шевченка просп., 10/1 - 27 Б, 
  • Свободи просп., 32, 36. 

Де не буде світла до 18:00

  • Академіка Панкратової вул., 1 - 31 А, 
  • Володимира Хавкіна вул., 1 – 31, 
  • Кругова вул., 10 Б – 58, 
  • Хутірська вул., 15 – 71. 

Де не буде світла до 19:00

  • Академіка Вільямса вул., 56/1, 56/2, 56А,
  • Геологічна вул., 9, - 23 А, 
  • Степова вул., 1 – 31.

Нагадаємо, через негоду на Одещині 78 тисяч родин залишилися без світла. За минулу добу електрики успішно відновили електропостачання в 199 населених пунктах області. Куди звертатись у разі відсутності світла — дивіться в матеріалі.

Зазначимо, до початку нового опалювального сезону понад три місяці, а одеситів вже турбує питання, чи буде місто із теплом та світлом. Які об’єкти вже працюють автономно та здатні забезпечувати світом і теплом об’єкти соціальної інфраструктури, а на яких наразі тривають ремонтні роботи, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Також ми писали, що в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.

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