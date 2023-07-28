Планові відключення: хто з одеситів залишиться без світла

Жінка сидить біля свічки. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 28 липня, десятки будинків в Одесі залишаться без світла. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла до 17:00

Полуничний пров., 25 – 29,

Сегедська вул., 16,

Фонтанська дорога, 9Б - 57 А,

Французький бульвар, 22/1,

Шевченка просп., 10/1 - 27 Б,

Свободи просп., 32, 36.

Де не буде світла до 18:00

Академіка Панкратової вул., 1 - 31 А,

Володимира Хавкіна вул., 1 – 31,

Кругова вул., 10 Б – 58,

Хутірська вул., 15 – 71.

Де не буде світла до 19:00

Академіка Вільямса вул., 56/1, 56/2, 56А,

Геологічна вул., 9, - 23 А,

Степова вул., 1 – 31.

Нагадаємо, через негоду на Одещині 78 тисяч родин залишилися без світла. За минулу добу електрики успішно відновили електропостачання в 199 населених пунктах області. Куди звертатись у разі відсутності світла — дивіться в матеріалі.

Зазначимо, до початку нового опалювального сезону понад три місяці, а одеситів вже турбує питання, чи буде місто із теплом та світлом. Які об’єкти вже працюють автономно та здатні забезпечувати світом і теплом об’єкти соціальної інфраструктури, а на яких наразі тривають ремонтні роботи, дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Також ми писали, що в Україні тривають ремонти пошкоджених російськими ракетними ударами об'єктів енергосистеми в рамках підготовки до майбутнього опалювального сезону. Йдеться про ремонти підстанцій, трансформаторів, електрообладнання та ліній електропередачі.