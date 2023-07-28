Плановые отключения: кто из одесситов останется без света

Женщина, сидящая возле свечи. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 28 июля, десятки домов в Одессе останутся без света. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Клубничный пер., 25 – 29,

Сегедская ул., 16,

Фонтанская дорога, 9Б – 57 А,

Французский бульвар, 22/1,

Шевченко просп., 10/1 - 27 Б,

Свободы просп., 32, 36.

Где не будет света до 18:00

Академика Панкратовой ул., 1 – 31 А,

Владимира Хавкина ул., 1 – 31,

Круговая ул., 10 Б – 58,

Хуторская ул., 15 – 71.

Где не будет света до 19:00

Академика Вильямса ул., 56/1, 56/2, 56А,

Геологическая ул., 9 - 23 А,

Степная ул., 1 – 31.

Напомним, из-за непогоды в Одесской области 78 тысяч семей остались без света. За прошедшие сутки электричества успешно возобновили электроснабжение в 199 населенных пунктах области. Куда обращаться при отсутствии света — смотрите в материале.

Отметим, к началу нового отопительного сезона более трех месяцев, а одесситов уже беспокоит вопрос, будет ли город с теплом и светом. Какие объекты уже работают автономно и способны обеспечивать миром и теплом объекты социальной инфраструктуры, а на которых продолжаются ремонтные работы, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Также мы писали, что в Украине продолжаются ремонты поврежденных российскими ракетными ударами объектов энергосистемы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону. Речь идет о ремонте подстанций, трансформаторов, электрооборудования и линий электропередачи.