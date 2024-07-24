Планувала продали гуманітарне авто: в Одеській митниці вилучили транспорт

На митниці Одеси вилучили авто. Фото: Одеська митниця.

В Одесі митники вилучили автомобіль Mercedes-Benz M-Class, ввезений як гуманітарну допомогу, який несподівано з'явився в оголошенні про продаж на одному з популярних сайтів. Авто вилучили митники, а винахідлива підприємиця має сплатити штраф.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Деталі інциденту

У жовтні 2022 року громадянка України ввезла автомобіль "Mercedes-Benz M-Class" польської реєстрації, задекларувавши його як гуманітарну допомогу для військової частини. Завдяки цьому, машина була ввезена без сплати митних платежів та зборів.

Автомобіль, який планували продати. Фото: Одеська митниця

Проте в червні 2024 року в Інтернеті з’явилося оголошення про продаж цього автомобіля в Одесі. У оголошенні зазначалося, що транспортний засіб залишався "нерозмитненим". Така спроба продажу викликала інтерес у правоохоронців, які розпочали розслідування. Виявилося, що власниця автомобіля намагалася заробити на продажу машини, призначеної для допомоги військовим

Дії правоохоронців

Це порушення митних правил підпадає під частину 1 статті 483 Митного кодексу України. Співробітники управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил склали протокол за даним фактом. Жінка має сплатити штраф у розмірі 100% від вартості товару.

Автомобіль, орієнтовна ринкова ціна якого становить 4 500 доларів, був вилучений митниками. Після судового розгляду цей транспортний засіб, можливо, все-таки буде переданий до однієї з військових частин, як і планувалося спочатку.

Інше вилучене майно на Одеській митниці

Нагадаємо, у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" на Одещині прикордонники зупинили спробу вивезення з України двох старовинних радіоприймачів. Пристрої належать до епохи 1930-х років.

Також раніше на одному з митних контролів Одещини водій намагався незаконно ввезти понад 20 тонн скла. Усі документи були підроблені, тож тепер чоловіку загрожує штраф.

Окрім цього, водій автобуса, що курсує між Одесою та Молдовою, намагався провезти осетрову ікру в багажнику транспорту. "Смаколик" він ховав в усіх тарах, яких тільки можна — загалом прикордонники вилучили понад вісім кілограмів делікатесу.