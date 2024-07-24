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Планировала заработать на гуманитарке — в Одессе таможенники изъяли автомобиль

24 июля 2024 19:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Планировала продать гуманитарный автомобиль: в Одесской таможне изъяли транспорт
На таможне Одессы изъяли авто. Фото: Одесская таможня.
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе таможенники изъяли автомобиль Mercedes-Benz M-Class, ввезенный как гуманитарную помощь, неожиданно появившийся в объявлении о продаже на одном из популярных сайтов. Авто изъяли таможенники, а изобретательная предпринимательница должна заплатить штраф.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Сообщение о событии на таможне Одессы. Фото: скриншот

Детали инцидента

В октябре 2022 года гражданка Украины ввезла автомобиль Mercedes-Benz M-Class польской регистрации, задекларировав его как гуманитарную помощь для воинской части. Благодаря этому машина была ввезена без уплаты таможенных платежей и сборов.

Автомобили для военных хотели продать
Автомобиль, который планировалось продать. Фото: Одесская таможня

Однако в июне 2024 г. в Интернете появилось объявление о продаже этого автомобиля в Одессе. В объявлении отмечалось, что транспортное средство оставалось "нерастаможенным". Такая попытка продажи вызвала интерес у правоохранителей, начавших расследование. Оказалось, что владелица автомобиля пыталась заработать на продаже машины, предназначенной для помощи военным.

Действия правоохранителей

Это нарушение таможенных правил подпадает под часть 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил составили протокол по данному факту. Женщина должна уплатить штраф в размере 100% стоимости товара.

Автомобиль, ориентировочная рыночная цена которого составляет 4 500 долларов, был изъят таможенниками. После судебного разбирательства это транспортное средство, возможно, все же будет передано в одну из воинских частей, как и планировалось первоначально.

Другое изъятое имущество на Одесской таможне

Напомним, в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" в Одесской области пограничники пресекли попытку вывоза из Украины двух старинных радиоприемников. Устройства принадлежат эпохе 1930-х годов.

Также ранее на одном из таможенных контролей Одесской области водитель пытался незаконно ввезти более 20 тонн стекла. Все документы были подделаны, поэтому теперь мужчине грозит штраф.

Кроме того, водитель автобуса, курсирующего между Одессой и Молдовой, пытался провезти осетровую икру в багажнике транспорта. "Вкусняшку" он прятал во всех тарах, которых только можно — в общей сложности пограничники изъяли более восьми килограммов деликатеса.

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