Планували влаштувати офіси — в Одесі припинено забудову в центрі

Незаконне будiвництво в iсторичному центрi Одеси. Фото: ДАБК Одеси

В історичному центрі Одеси припинили чергове незаконне будівництво. Там без жодних дозвольних документів почали роботи з благоустрою територій, проте мали набагато більші плани на обрану ділянку.

Про це повідомив начальник Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради Олександр Авдєєв.

Читайте також:

Офіси в історичному центрі

Одесити колективно звернулись до Державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради через будівельні роботи в історичному районі. Виявилось, що в самому центрі міста, на Катерининській, 49, розпочалось будівництво.

"Тут в самому центрі міста, в історичному ареалі, між пам’ятками архітектури почали проводити роботи. Без жодного документу була прибрана труба теплопостачання та почали зносити дерева", — зазначив у повідомленні начальник ДАБК Олександр Авдєєв.



Проєкт незакнної будівлі в центрі Одеси. Фото: ДАБК Одеси

Комісія ДАБК виявила, що документи, які були зареєстровані, містять невірну інформацію. Окрім цього, через розміщення об'єкта в історичному центрі до нього передбачаються зовсім інші вимоги, аніж планував забудовник. Замовник хотів реконструювати та розширити будівлю, аби влаштувати там у подальшому офіси із апартаментами.

"Система будівельної діяльності автоматично зареєструвала повідомлення, що дозволяє проводити такі роботи. В повідомлення були внесені недостовірні дані, тому Управління державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради звернулось до Одеського окружного адміністративного суду з позовом до ОК "Екодом-2", — йдеться у повідомленні ДАБК.

На підставі звернення одеситів та комісійного обстеження ДАБК було подано позов до суду щодо незаконних будівельних робіт та неправдивої інформації. Окружний суд своїм рішенням припинив право на початок будівництва.

Незаконна забудова в Одесі

Нагадаємо, що посеред двору будинку на Ольгіївській, 21 в Одесі розпочалось будівництво. Під час обстеження комісія ДАБК виявила, що власник незаконно побудував двоповерхову залізобетонну конструкцію з колонами та перекриттями, а також підвальним приміщенням.

Також ми повідомляли, що власник Прибуткового будинку Бродського в Одесі вирішив відкрити кафе в історичному центрі міста. Не оформивши нормативних документів, він почав реконструкцію будівлі та розширив її за рахунок тротуару. Власнику будинку вже виносили припис з вимогою зупинити будівництво й повернути все у первозданний вигляд. Однак ці вимоги були проігноровані, проте комунальні служби розпочали демонтаж незаконної прибудови.