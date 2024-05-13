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Планировали устроить офисы — в Одессе прекращена застройка в центре

13 мая 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Планировали устроить офисы — в Одессе прекращена застройка в центре
Незаконное строительство в историческом центре Одессы. Фото: ГАСК Одессы
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В историческом центре Одессы прекратили очередное незаконное строительство. Там без всяких разрешительных документов начали работы по благоустройству территорий, однако имели гораздо большие планы на выбранный участок.

Об этом сообщил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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Офисы в историческом центре

Одесситы коллективно обратились в Государственный архитектурно-строительный контроль Одесского городского совета из-за строительных работ в историческом районе. Оказалось, что в самом центре города, на Екатерининской, 49, началось строительство.

"Здесь в самом центре города, в историческом ареале, между памятниками архитектуры начали проводить работы. Без документа была убрана труба теплоснабжения и начали сносить деревья", — отметил в сообщении начальник ГАСК Александр Авдеев.

Полная заказчика на здание в Одессе
Проект незакнного здания в центре Одессы. Фото: ГАСК Одессы

Комиссия ГАСК обнаружила, что зарегистрированные документы содержат неверную информацию. Кроме того, из-за размещения объекта в историческом центре к нему выдвигаются совсем другие требования, чем планировал застройщик. Заказчик хотел реконструировать и расширить здание, чтобы устроить там в дальнейшем офисы с апартаментами.

"Система строительной деятельности автоматически зарегистрировала сообщение, позволяющее проводить такие работы. В сообщение были внесены недостоверные данные, поэтому Управление государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета обратилось в Одесский окружной административный суд с иском к ОК "Экодом-2", — говорится в сообщении ГАСК.

На основании обращения одесситов и комиссионного обследования ГАСК был подан иск в суд по поводу незаконных строительных работ и ложной информации. Окружной суд своим решением прекратил право на начало строительства.

Незаконная застройка в Одессе

Напомним, что посреди двора дома на Ольгиевской, 21, в Одессе началось строительство. В ходе обследования комиссия ГАСК обнаружила, что владелец незаконно построил двухэтажную железобетонную конструкцию с колоннами и перекрытиями, а также подвальным помещением.

Также мы сообщали, что владелец Доходного дома Бродского в Одессе решил открыть кафе в историческом центре города. Не оформив нормативных документов, он приступил к реконструкции здания и расширил его за счет тротуара. Владельцу дома уже выносили предписание с требованием остановить строительство и вернуть все в первозданный вид. Однако эти требования были проигнорированы, однако коммунальные службы приступили к демонтажу незаконной пристройки.

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