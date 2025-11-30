Ситуація в Чорному морі та на Кінбурні: що розповів Плетенчук

Запуск балістичної ракети. Фото ілюстративне: росЗМІ

У Чорному морі зараз немає російських кораблів, хоча авіація РФ продовжує активні польоти над регіоном. Водночас на Кінбурнській косі окупанти й надалі обстрілюють громади через лиман, перетворюючи південні райони Миколаївщини на цілі для регулярного терору.

Про ситуацію в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Авіація РФ чергує над Чорним морем постійно

Плетенчук пояснив, що у Чорному морі зараз не спостерігають російських кораблів. За останні дні фіксували лише вихід підводного човна, але він швидко повернувся до пункту базування в Новоросійську. Водночас за його словами, авіаційна активність РФ залишається високою.

"На жаль, авіація активна — це і розвідники, і інші літаки. Попри це ситуація на морі стабільна", — сказав він.

Кінбурнська коса: росіяни б’ють через лиман

Речник ВМС також наголосив, що росіяни продовжують використовувати територію Кінбурнської коси як плацдарм для обстрілів. Він пояснив, що удари спрямовані по населених пунктах Миколаївської області, які розташовані просто навпроти коси через лиман.

"Вони тероризують Очаківську та Куцурубську громади. Майже щодня щось прилітає. Вони там періодично втрачають сили, засоби і особовий склад. Ми без реакції це не залишаємо", — зазначив він.

Нагадаємо, Кирило Буданов пояснив, що російська армія все активніше зміщує увагу саме на південь. Також ми писали, що Херсонську та Запорізьку області можуть повернути під контроль України під час можливих переговорів.