Ситуация в Черном море и на Кинбурне: что рассказал Плетенчук

Запуск баллистической ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ

В Черном море сейчас нет российских кораблей, хотя авиация РФ продолжает активные полеты над регионом. В то же время на Кинбурнской косе оккупанты продолжают обстреливать громады через лиман, превращая южные районы Николаевщины в цели для регулярного террора.

О ситуации в эфире телемарафона "Ми — Україна" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Реклама

Читайте также:

Авиация РФ дежурит над Черным морем постоянно

Плетенчук пояснил, что в Черном море сейчас не наблюдают российских кораблей. За последние дни фиксировали только выход подводной лодки, но она быстро вернулась в пункт базирования в Новороссийске. В то же время по его словам, авиационная активность РФ остается высокой.

"К сожалению, авиация активна - это и разведчики, и другие самолеты. Несмотря на это ситуация на море стабильная", — сказал он.

Кинбурнская коса: россияне бьют через лиман

Представитель ВМС также отметил, что россияне продолжают использовать территорию Кинбурнской косы как плацдарм для обстрелов. Он пояснил, что удары направлены по населенным пунктам Николаевской области, которые расположены прямо напротив косы через лиман.

"Они терроризируют Очаковскую и Куцурубскую громады. Почти каждый день что-то прилетает. Они там периодически теряют силы, средства и личный состав. Мы без реакции это не оставляем", — отметил он.

Напомним, Кирилл Буданов объяснил, что российская армия все активнее смещает внимание именно на юг. Также мы писали, что Херсонскую и Запорожскую области могут вернуть под контроль Украины во время возможных переговоров.