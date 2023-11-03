Пляж Чорноморського яхт-клубу повернули у власність міста

Прибережна зона у Чорноморську. Фото: Одеська обласна прокуратура

У Чорноморську Одеської області місту повернули незаконно передані в оренду землі рекреаційного призначення. Йдеться про пляж у 0,8 га, до якого перекрила доступ містянам приватна компанія.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За інформацією правоохоронців, в суді довелося довести законність передачі землі в оренду приватному підприємству строком на 49 років для будівництва спортивно-оздоровчого комплексу з яхт-клубом.

Деталі справи

З 2021 року яхт-клуб перебував під "владою" приватних структур, які розмістили загорожі для доступу на пляж. Проте Господарський суд Одеської області задовольнив позов щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою площею 0,8 га вартістю майже 4 млн грн в прибережній захисній смузі Чорного моря.

Крім того, зазначену ділянку водного фонду держмайна передано в оренду для цілей, що суперечать цілям використання земель цієї категорії.

"Наразі рішення суду виконано — земельну ділянку повернуто до комунальної власності Чорноморської територіальної громади, зокрема підписано акт приймання-передачі між приватним підприємством та міською радою", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні НАБУ та САП завершили розслідування у справі злочинної організації, яка займалася незаконним переданням землі під забудову. За матеріалами справи, зловмисники заробили мільярд, а Одеса натомість недоотримала понад шістсот мільйонів гривень.

Також ми писали, що Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) повідомив про заочний арешт колишньої заступниці Труханова. Йдеться про Альону Попову, яку підозрюють у причетності до злочинної "земельної справи".