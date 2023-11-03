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Пляж Черноморского яхт-клуба вернули в собственность города

3 ноября 2023 12:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Пляж Черноморского яхт-клуба вернули в собственность города
Прибрежная зона в Черноморске. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Черноморске Одесской области городу вернули незаконно переданные в аренду земли рекреационного назначения. Речь идет о пляже в 0,8 га, к которому перекрыла доступ горожанам частная компания.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По информации правоохранителей, в суде пришлось доказать законность передачи земли в аренду частному предприятию сроком 49 лет для строительства спортивно-оздоровительного комплекса с яхт-клубом.

Детали дела

С 2021 года яхт-клуб находился под "властью" частных структур, разместивших изгороди для доступа на пляж. Однако Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск по устранению препятствий в пользовании земельным участком площадью 0,8 га стоимостью почти 4 млн грн в прибрежной защитной полосе Черного моря.

Кроме того, указанный участок водного фонда госимущества передан в аренду для целей, противоречащих целям использования земель данной категории.

"В настоящее время решение суда выполнено — земельный участок возвращен в коммунальную собственность Черноморской территориальной громады, в частности, подписан акт приема-передачи между частным предприятием и городским советом", — говорится в сообщении.

Напомним, в августе НАБУ и САП завершили расследование по делу преступной организации, занимавшейся незаконной передачей земли под застройку. По материалам дела, злоумышленники заработали миллиард, а Одесса взамен недополучила более шестисот миллионов гривен.

Также мы писали, что Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) сообщил о заочном аресте бывшего заместителя Труханова. Речь идет об Алене Попове, подозреваемой в причастности к преступному "земельному делу".

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