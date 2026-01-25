Пляжний сезон в Одесі під загрозою через забруднення моря

Олія у Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Пляжний сезон 2026 року в Одесі може опинитися під загрозою через наслідки забруднення Чорного моря рослинною олією. Екологи попереджають: навіть якщо плями зникли з поверхні води, небезпека для екосистеми може залишатися надовго.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

Забруднення може бути невидимим

Владислав Балінський застерігає, що відсутність видимого забруднення не означає, що море вже очистилося. За його словами, рослинна олія після потрапляння у воду полімеризується, змінює свою щільність і може осідати на дні.

"Те, що ми не бачимо забруднення на поверхні, не означає, що море повністю очистилося. Наслідки таких викидів можуть залишатися в екосистемі місяцями і навіть роками", — наголосив Балінський.

Еколог пояснив, що полімеризована олія створює загрозу для донних організмів і харчових ланцюгів. Саме ці процеси не видно відпочивальникам, але вони можуть мати довготривалий ефект.

"Полімеризована олія осідає на дні й перекриває доступ кисню до донних біотопів. Це може вдарити по конкретних ділянках узбережжя та морських біоценозах", — зазначив еколог.

Пляжний сезон під загрозою зриву

Балінський також звернув увагу, що візуальна чистота узбережжя може вводити в оману. Шторми частково змили полімерну плівку з пляжів, і зараз море виглядає чистим, але це не гарантує безпеки для людей і природи.

"Відкривати пляжі без комплексних досліджень — це екологічний ризик. Потрібно перевіряти не лише воду на поверхні, а й стан донних екосистем", — сказав Балінський.

За його словами, без системного моніторингу неможливо впевнено говорити про безпечний пляжний сезон. Наслідки забруднення можуть проявитися пізніше, вже під час активного відпочинку людей.

Нагадаємо, більшу частину забруднення вітер і течії винесли від Одеси у відкрите море. Також ми повідомляли, що для морських мешканців олія стала смертельним вироком.