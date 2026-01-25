Пляжный сезон в Одессе под угрозой из-за загрязнения моря

Масло в Черном море. Фото: Новости.LIVE

Пляжный сезон 2026 года в Одессе может оказаться под угрозой из-за последствий загрязнения Черного моря растительным маслом. Экологи предупреждают: даже если пятна исчезли с поверхности воды, опасность для экосистемы может оставаться надолго.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

Загрязнение может быть невидимым

Владислав Балинский предостерегает, что отсутствие видимого загрязнения не означает, что море уже очистилось. По его словам, растительное масло после попадания в воду полимеризуется, меняет свою плотность и может оседать на дне.

"То, что мы не видим загрязнения на поверхности, не означает, что море полностью очистилось. Последствия таких выбросов могут оставаться в экосистеме месяцами и даже годами", — подчеркнул Балинский.

Эколог пояснил, что полимеризованное масло создает угрозу для донных организмов и пищевых цепей. Именно эти процессы не видны отдыхающим, но они могут иметь долговременный эффект.

"Полимеризованное масло оседает на дне и перекрывает доступ кислорода к донным биотопам. Это может ударить по конкретным участкам побережья и морским биоценозам", — отметил эколог.

Пляжный сезон под угрозой срыва

Балинский также обратил внимание, что визуальная чистота побережья может вводить в заблуждение. Штормы частично смыли полимерную пленку с пляжей, и сейчас море выглядит чистым, но это не гарантирует безопасности для людей и природы.

"Открывать пляжи без комплексных исследований — это экологический риск. Нужно проверять не только воду на поверхности, но и состояние донных экосистем", — сказал Балинский.

По его словам, без системного мониторинга невозможно уверенно говорить о безопасном пляжном сезоне. Последствия загрязнения могут проявиться позже, уже во время активного отдыха людей.

Напомним, большую часть загрязнения ветер и течения вынесли от Одессы в открытое море. Также мы сообщали, что для морских обитателей масло стало смертельным приговором.