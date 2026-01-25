Видео
Главная Одесса Пляжный сезон в Одессе может сорваться из-за загрязнения моря

Пляжный сезон в Одессе может сорваться из-за загрязнения моря

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 17:45
Пляжный сезон в Одессе под угрозой из-за загрязнения моря
Масло в Черном море. Фото: Новости.LIVE

Пляжный сезон 2026 года в Одессе может оказаться под угрозой из-за последствий загрязнения Черного моря растительным маслом. Экологи предупреждают: даже если пятна исчезли с поверхности воды, опасность для экосистемы может оставаться надолго.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

Читайте также:

Загрязнение может быть невидимым

Владислав Балинский предостерегает, что отсутствие видимого загрязнения не означает, что море уже очистилось. По его словам, растительное масло после попадания в воду полимеризуется, меняет свою плотность и может оседать на дне.

"То, что мы не видим загрязнения на поверхности, не означает, что море полностью очистилось. Последствия таких выбросов могут оставаться в экосистеме месяцами и даже годами", — подчеркнул Балинский.

Эколог пояснил, что полимеризованное масло создает угрозу для донных организмов и пищевых цепей. Именно эти процессы не видны отдыхающим, но они могут иметь долговременный эффект.

"Полимеризованное масло оседает на дне и перекрывает доступ кислорода к донным биотопам. Это может ударить по конкретным участкам побережья и морским биоценозам", — отметил эколог.

Пляжный сезон под угрозой срыва

Балинский также обратил внимание, что визуальная чистота побережья может вводить в заблуждение. Штормы частично смыли полимерную пленку с пляжей, и сейчас море выглядит чистым, но это не гарантирует безопасности для людей и природы.

"Открывать пляжи без комплексных исследований — это экологический риск. Нужно проверять не только воду на поверхности, но и состояние донных экосистем", — сказал Балинский.

По его словам, без системного мониторинга невозможно уверенно говорить о безопасном пляжном сезоне. Последствия загрязнения могут проявиться позже, уже во время активного отдыха людей.

Напомним, большую часть загрязнения ветер и течения вынесли от Одессы в открытое море. Также мы сообщали, что для морских обитателей масло стало смертельным приговором.

Одесса Черное море пляж Одесская область Новости Одессы загрязнение
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
