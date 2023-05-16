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Побив антирекорд: в Одесі затримали п’яного водія

16 травня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Побив антирекорд: в Одесі затримали п’яного водія
Драгер для вимірювання алкоголю. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За вчорашню добу поліцейські зупинили 18 водіїв в стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 13 разів. 

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2, 57 проміле — це в 13 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водії із вмістом алкоголю 2,40 проміле, 1,54 та 1,29 проміле, що в разів більше норми в 12, 8 та 6 рази відповідно.  

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік. 

Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.

Також ми писали, що унаслідок аварії на трасі М-14 Одеса-Новоазовськ загинула жінка. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.

Тим часом у місті Балта водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв дорожньо-транспортну пригоду. В результаті ДТП керманич травмував двох жінок.

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