Побив антирекорд: в Одесі затримали п’яного водія

Драгер для вимірювання алкоголю. Фото: google

За вчорашню добу поліцейські зупинили 18 водіїв в стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував майже в 13 разів.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

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Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2, 57 проміле — це в 13 разів вище встановленої норми. Крім того, патрульні поліцейські зупинили водії із вмістом алкоголю 2,40 проміле, 1,54 та 1,29 проміле, що в разів більше норми в 12, 8 та 6 рази відповідно.

Зазначимо, що максимально допустимий рівень алкоголю у крові — 0,2 проміле. За водіння у нетверезому стані на порушників чекає штраф у розмірі від 17 тис. гривень та позбавлення прав водія мінімум на рік.

Нагадаємо, упродовж січня-квітня 2023 року на автошляхах Одеської області сталися 3362 дорожньо-транспортні пригоди (ДТП). В аваріях постраждали 490 людей, а 47 з них загинули.

Також ми писали, що унаслідок аварії на трасі М-14 Одеса-Новоазовськ загинула жінка. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.

Тим часом у місті Балта водій у стані алкогольного сп’яніння скоїв дорожньо-транспортну пригоду. В результаті ДТП керманич травмував двох жінок.