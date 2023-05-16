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Побил антирекорд: в Одессе задержали пьяного водителя

16 мая 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Побил антирекорд: в Одессе задержали пьяного водителя
Драгеры для измерения алкоголя. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За вчерашние сутки полицейские остановили 18 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало почти в 13 раз.

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции в Одесской области.

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Во время проверки мужчины на трезвость "Драгер" показал рекордный результат — 2,57 промилле — это в 13 раз выше установленной нормы. Кроме того, патрульные полицейские остановили водители с содержанием алкоголя 2,40 промилле, 1,54 и 1,29 промилле, что в раз больше нормы в 12, 8 и 6 раз соответственно.

Отметим, что максимально допустимый уровень алкоголя в крови – 0,2 промилле. За вождение в нетрезвом состоянии нарушителей ждет штраф в размере от 17 тыс. гривен и лишение водительских прав минимум в год.

Напомним, в течение января-апреля 2023 года на автодорогах Одесской области произошло 3362 дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В авариях пострадали 490 человек, а 47 из них погибли.

Также мы писали, что в результате аварии на трассе М-14 Одесса-Новоазовск погибла женщина. Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП.

Тем временем в городе Балта водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП наставник травмировал двух женщин.

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