Італійський літак-розвідник Gulfstream G550 AEW над Румунією

Італійський розвідник. Фото: Flightradar

Літак Італії веде розвідку над Чорним морем на кримському напрямку. Розвідники фіксують переміщення ЗС РФ у Криму та моніторять ситуацію в акваторії. Отримані дані допомагають оцінювати рівень загрози з боку російських військ.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Розвідка над Чорним морем

У повітряному просторі над південно-західною частиною Чорного моря баражує розвідник. Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Gulfstream G550 AEW ВПС Італії з позивним IAM1494 розпочав розвідувальний політ над територіальними водами Румунії.

Також розвідку здійснював патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США. До обіду над Румунією вздовж кордонів України та Молдови здійснював розвідку американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II.

Траєкторія польоту розвідника. Фото: скриншот

Які завдання виконують літаки

Він здійснює моніторинг повітряного та морського простору в регіоні, відстежуючи можливу активність російських сил поблизу Чорного моря. Крім того, розвідники фіксують переміщення військової техніки в Криму, аби вчасно відреагувати на загрози з боку РФ. Подібні польоти нерідко передують високоточним ударам ЗСУ по військових об'єктах на окупованому півострові.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що ГУР знищили російський корабель-розвідник у Чорному морі. Також ми повідомляли, що українські воїни знищили РЛС та катер окупантів.