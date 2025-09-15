Італійський літак-розвідник Gulfstream G550 AEW над Румунією

Поблизу Одещини помічені літаки НАТО — чого очікувати
Літак Італії веде розвідку над Чорним морем на кримському напрямку. Розвідники фіксують переміщення ЗС РФ у Криму та моніторять ситуацію в акваторії. Отримані дані допомагають оцінювати рівень загрози з боку російських військ.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
Розвідка над Чорним морем
У повітряному просторі над південно-західною частиною Чорного моря баражує розвідник. Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Gulfstream G550 AEW ВПС Італії з позивним IAM1494 розпочав розвідувальний політ над територіальними водами Румунії.
Також розвідку здійснював патрульний протичовновий літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США. До обіду над Румунією вздовж кордонів України та Молдови здійснював розвідку американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier ARTEMIS II.
Які завдання виконують літаки
Він здійснює моніторинг повітряного та морського простору в регіоні, відстежуючи можливу активність російських сил поблизу Чорного моря. Крім того, розвідники фіксують переміщення військової техніки в Криму, аби вчасно відреагувати на загрози з боку РФ. Подібні польоти нерідко передують високоточним ударам ЗСУ по військових об'єктах на окупованому півострові.
