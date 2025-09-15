Итальянский самолет-разведчик Gulfstream G550 AEW над Румынией

Итальянский разведчик. Фото: Flightradar

Самолет Италии ведет разведку над Черным морем на крымском направлении. Разведчики фиксируют перемещение ВС РФ в Крыму и мониторят ситуацию в акватории. Полученные данные помогают оценивать уровень угрозы со стороны российских войск.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Разведка над Черным морем

В воздушном пространстве над юго-западной частью Черного моря барражирует самолет. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Gulfstream G550 AEW ВВС Италии с позывным IAM1494 начал разведывательный полет над территориальными водами Румынии.

Также разведку осуществлял патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. До обеда над Румынией вдоль границ Украины и Молдовы осуществлял разведку американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II.

Траектория полета разведчика. Фото: скриншот

Какие задачи выполняют самолеты

Он осуществляет мониторинг воздушного и морского пространства в регионе, отслеживая возможную активность российских сил вблизи Черного моря. Кроме того, разведчики фиксируют перемещение военной техники в Крыму, чтобы вовремя отреагировать на угрозы со стороны РФ. Подобные полеты нередко предшествуют высокоточным ударам ВСУ по военным объектам на оккупированном полуострове.

Напомним, недавно мы писали, что ГУР уничтожили российский корабль-разведчик в Черном море. Также мы сообщали, что украинские воины уничтожили РЛС и катер оккупантов.