Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Вблизи Одесчины замечены самолеты НАТО — чего ожидать

Вблизи Одесчины замечены самолеты НАТО — чего ожидать

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 16:51
Итальянский самолет-разведчик Gulfstream G550 AEW над Румынией
Итальянский разведчик. Фото: Flightradar

Самолет Италии ведет разведку над Черным морем на крымском направлении. Разведчики фиксируют перемещение ВС РФ в Крыму и мониторят ситуацию в акватории. Полученные данные помогают оценивать уровень угрозы со стороны российских войск.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

Реклама
Читайте также:

Разведка над Черным морем

В воздушном пространстве над юго-западной частью Черного моря барражирует самолет. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Gulfstream G550 AEW ВВС Италии с позывным IAM1494 начал разведывательный полет над территориальными водами Румынии.

Также разведку осуществлял патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США. До обеда над Румынией вдоль границ Украины и Молдовы осуществлял разведку американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier ARTEMIS II.

Розвідник НАТО помічено біля Одещини — які цілі
Траектория полета разведчика. Фото: скриншот

Какие задачи выполняют самолеты

Он осуществляет мониторинг воздушного и морского пространства в регионе, отслеживая возможную активность российских сил вблизи Черного моря. Кроме того, разведчики фиксируют перемещение военной техники в Крыму, чтобы вовремя отреагировать на угрозы со стороны РФ. Подобные полеты нередко предшествуют высокоточным ударам ВСУ по военным объектам на оккупированном полуострове.

Напомним, недавно мы писали, что ГУР уничтожили российский корабль-разведчик в Черном море. Также мы сообщали, что украинские воины уничтожили РЛС и катер оккупантов.

Одесса разведка самолет Одесская область Новости Одессы море
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации