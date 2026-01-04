Відео
Головна Одеса Податки з Одещини побили рекорд — скільки заплатили за рік

Дата публікації: 4 січня 2026 14:29
Податки Одещини у 2025 році рекордно зросли
Чоловік сидить біля кав'ярні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Платники податків Одещини у 2025 році суттєво збільшили внесок до бюджетів усіх рівнів. За рік регіон перерахував майже на 11 мільярдів більше, ніж торік.

Про це повідомило Головне управління ДПС в Одеській області.

Читайте також:

Скільки податків заплатили одесити

За їхніми даними, упродовж січня-грудня 2025 року бізнес і підприємці Одеської області сплатили до бюджетів усіх рівнів 64 млрд грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Це на 20,4% більше, ніж у 2024 році, або плюс 10,9 млрд грн у грошовому вимірі.

Найбільша частка коштів надійшла до державного бюджету — 36,9 млрд грн. Це на 26,2% більше, ніж роком раніше.

Ще 27,1 млрд грн отримали бюджети територіальних громад Одещини. У порівнянні з 2024 роком надходження зросли на 13,3%, або на 3,2 млрд грн.

У податковій службі також зазначили, що у 2026 році зосередяться на сервісному підході, відкритому діалозі з бізнесом і створенні зрозумілих правил роботи для платників податків.

Нагадаємо, Одещина в ТОПі за відкриттям і закриттям ФОПів. Також ми писали, що у 2026 році Державна податкова служба запланувала масштабні перевірки бізнесу в Одесі та Одеській області.

Одеса податки Одеська область Новини Одеси бізнес страховий внесок
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
