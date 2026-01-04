Налоги Одесской области в 2025 году рекордно выросли

Мужчина сидит возле кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Налогоплательщики Одесщины в 2025 году существенно увеличили взнос в бюджеты всех уровней. За год регион перечислил почти на 11 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщило Главное управление ГНС в Одесской области.

Сколько налогов заплатили одесситы

По их данным, в течение января-декабря 2025 года бизнес и предприниматели Одесской области уплатили в бюджеты всех уровней 64 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Это на 20,4% больше, чем в 2024 году, или плюс 10,9 млрд грн в денежном выражении.

Наибольшая доля средств поступила в государственный бюджет — 36,9 млрд грн. Это на 26,2% больше, чем годом ранее.

Еще 27,1 млрд грн получили бюджеты территориальных громад Одесской области. По сравнению с 2024 годом поступления выросли на 13,3%, или на 3,2 млрд грн.

В налоговой службе также отметили, что в 2026 году сосредоточатся на сервисном подходе, открытом диалоге с бизнесом и создании понятных правил работы для налогоплательщиков.

