Подільськ на Одещині змінить свої межі — рішення прийняте

Подільськ на Одещині змінить свої межі — рішення прийняте

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 11:58
Місто Подільськ Одеської області змінює межі
Місто Подільськ на Одещині змінить свої межі. Фото ілюстративне: travelfeed

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про зміну меж Подільська в Одеській області. Територію міста планують змістити на понад 140 гектарів. 

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді, Тарас Мельничук.

Читайте також:

Подільськ змінить межі

За його інформацією, у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №14017 "Про зміну і встановлення меж міста Подільська Подільського району Одеської області". Документ передбачає розширення меж населеного пункту на 147,9575 гектара. Водночас стільки ж землі буде вилучено в нинішніх межах, аби врегулювати баланс і закріпити нові кордони. У підсумку площа міста складе 2 544 гектари.

Навіщо змінювати межу міста Подільськ

Як зазначено в пояснювальній записці, метою змін є формування повноцінного життєвого середовища для жителів Подільська. Це включає розвиток інфраструктури, створення умов для інвестицій та збереження історико-культурної спадщини. Важливий акцент зроблено на збереженні природних ландшафтів і врахуванні інтересів власників земельних ділянок та землекористувачів.

Що відомо про Подільськ

Подільськ — місто обласного підпорядкування на півночі Одещини, яке є важливим транспортним і економічним вузлом регіону. Тут працюють підприємства харчової та легкої промисловості, розташовані залізничні вузли та аграрні господарства. Збільшення території, на думку авторів постанови, дасть змогу оптимальніше використовувати потенціал міста та забезпечити його подальший розвиток.

Остаточне рішення про зміну меж прийматимуть народні депутати після розгляду проєкту постанови у сесійній залі.

Нагадаємо, у Дунайському біосферному заповіднику на Одещині зафіксували велике поповнення серед диких коней. Також ми повідомляли, що в Одесі виставили на продаж дитячий оздоровчий центр "Юний судноремонтник", який розташований у престижному районі біля моря й займає понад гектар території.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
