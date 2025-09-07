Город Подольск Одесской области меняет границы

Город Подольск в Одесской области изменит свои границы. Фото иллюстративное: travelfeed

Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об изменении границ Подольска в Одесской области. Территорию города планируют сместить более чем на 140 гектаров.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде, Тарас Мельничук.

Подольск изменит границы

По его информации, в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления №14017 "Об изменении и установлении границ города Подольска Подольского района Одесской области". Документ предусматривает расширение границ населенного пункта на 147,9575 гектара. При этом столько же земли будет изъято в нынешних границах, чтобы урегулировать баланс и закрепить новые границы. В итоге площадь города составит 2 544 гектара.

Зачем менять границу города Подольск

Как указано в пояснительной записке, целью изменений является формирование полноценной жизненной среды для жителей Подольска. Это включает развитие инфраструктуры, создание условий для инвестиций и сохранение историко-культурного наследия. Важный акцент сделан на сохранении природных ландшафтов и учете интересов собственников земельных участков и землепользователей.

Что известно о Подольске

Подольск — город областного подчинения на севере Одесской области, который является важным транспортным и экономическим узлом региона. Здесь работают предприятия пищевой и легкой промышленности, расположены железнодорожные узлы и аграрные хозяйства. Увеличение территории, по мнению авторов постановления, позволит оптимальнее использовать потенциал города и обеспечить его дальнейшее развитие.

Окончательное решение об изменении границ будут принимать народные депутаты после рассмотрения проекта постановления в сессионном зале.

