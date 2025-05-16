Атака на ЗСУ Крим - Братчук про демілітаризацію півострова

Частина в Перевлаьному. Фото: EPA/UPG

Склади, які ЗСУ атакували сьогодні вночі у Криму використовуються для постачання боєкомплекту окупантам на півдні України. Зокрема на прифронтові території Херсонщини та Запоріжжя.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в інтерв'ю Богдану Гайдамаці.

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Нічний удар по місцям дислокації 126-ї окремої гвардійської бригади та 8-го окремого артполку ускладнить постачання боєкомплекту на південь нашої країни. Детонація на складах ще триває, а уламки ракет знаходили навіть в Бахчисараї. В Українській Добровольчій армії закликають цивільне населення Криму не ходити біля військових об'єктів РФ, оскільки демілітаризація півострову триває.

"Ці склади працювали на забезпечення підрозділів на лінії бойового зіткнення. І звичайно для ворога це буде великий як кажуть мінус. Атаки на Крим тривають. І тим мешканцям, які після деокупації півострова захочуть залишатися громадянами України, я раджу не знаходитися та взагалі не ходити біля російських війьскових частин", — каже речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Сергій Братчук додав, що кримське ППО виснажується та пропускає все біля ударів з боку ЗСУ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки на Одещину. А також про те, як сьогодні виглядає острів Зміїний.