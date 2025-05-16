Атака на ВСУ Крым - Братчук о демилитаризации полуострова

Часть в Перевлажном. Фото: EPA/UPG

Склады, которые ВСУ атаковали сегодня ночью в Крыму используются для поставок боекомплекта оккупантам на юге Украины. В частности, на прифронтовые территории Херсонщины и Запорожья.

Об этом рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в интервью Богдану Гайдамаке.

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Ночной удар по местам дислокации 126-й отдельной гвардейской бригады и 8-го отдельного артполка усложнит поставки боекомплекта на юг нашей страны. Детонация на складах еще продолжается, а обломки ракет находили даже в Бахчисарае. В Украинской Добровольческой армии призывают гражданское население Крыма не ходить возле военных объектов РФ, поскольку демилитаризация полуострова продолжается.

"Эти склады работали на обеспечение подразделений на линии боевого соприкосновения. И конечно для врага это будет большой как говорят минус. Атаки на Крым продолжаются. И тем жителям, которые после деоккупации полуострова захотят оставаться гражданами Украины, я советую не находиться и вообще не ходить возле российских военных частей", — говорит спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Сергей Братчук добавил, что крымское ПВО истощается и пропускает все возле ударов со стороны ВСУ.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки на Одесскую область. А также о том, как сегодня выглядит остров Змеиный.