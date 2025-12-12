Відео
Головна Одеса Погодинні відключення світла в Одесі — які графіки на завтра

Погодинні відключення світла в Одесі — які графіки на завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 грудня 2025 20:55
Одеса знову без світла 13 грудня — оприлюднено графік
Будинок в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через постійні атаки Росії на українську енергосистему в країні фіксують дефіцит потужності. Тому завтра, 13, грудня в Одесі діятимуть погодинні графіки відключення світла, які допомагають стабілізувати роботу мереж.

Про це повідомили на офіційному сайті НЕК Укренерго.

Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

Стабілізаційні відключення світла в Одесі застосовуватимуть до всіх груп. Перевірити, до якої належить ваш будинок і коли не буде електроенергії, можна на сайті оператора системи розподілу, увівши свою адресу.

Екстрені відключення світла

Зазначимо, що через важку ситуацію в енергосистемі в регіоні можуть ввести аварійні відключення світла.  Під час екстрених вимкнень світла стандартні графіки, опубліковані на офіційному сайті, не діють, тому жителям радять економно використовувати електроенергію. 

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, Росія пошкодила уже двадцять підстанцій в Одеському регіоні за цей рік. Також ми писали, що Одещина серед найважчих регіонів з відновлення електроенергії.  

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
