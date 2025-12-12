Одесса снова без света 13 декабря - обнародован график

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за постоянных атак России на украинскую энергосистему в стране фиксируют дефицит мощности. Поэтому завтра, 13, декабря в Одессе будут действовать почасовые графики отключения света, которые помогают стабилизировать работу сетей.

Об этом сообщили на официальном сайте НЭК Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

Стабилизационные отключения света в Одессе будут применяться ко всем группам. Проверить, к которой относится ваш дом и когда не будет электроэнергии, можно на сайте оператора системы распределения, введя свой адрес.

Экстренные отключения света

Отметим, что из-за тяжелой ситуации в энергосистеме в регионе могут ввести аварийные отключения света. Во время экстренных отключений света стандартные графики, опубликованные на официальном сайте, не действуют, поэтому жителям советуют экономно использовать электроэнергию.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, Россия повредила уже двадцать подстанций в Одесском регионе за этот год. Также мы писали, что Одесская область среди самых тяжелых регионов по восстановлению электроэнергии..