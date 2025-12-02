Погода в Одесі 2 грудня: хмарний день без опадів

Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогоднішній день, 2 грудня, мине під суцільною хмарністю та без істотних опадів. Температура триматиметься на рівні осіннього тепла, а вітер буде слабким. Загалом день обіцяє бути спокійним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозом синоптиків, протягом доби в місті очікується рівномірно тепла погода без різких змін. Усі періоди дня матимуть мінімальні шанси на дощ, тож парасолька сьогодні навряд стане в пригоді.

Вранці повітря прогріється до +8 °C, опади малоймовірні.

Удень очікується +9 °C, зберігатиметься слабкий вітер та хмарна погода.

Увечері — також +9 °C, опадів не прогнозують, видимість добра.

Сонце в Одесі зійде о 07:21, а зайде о 16:11. Тривалість світлового дня — 8 годин 50 хвилин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

На території Одеської області передбачають хмарну погоду з проясненнями. Місцями можливий невеликий дощ, проте він не буде тривалим. Температура вночі та вдень становитиме +5…+10 °С. Видимість на автошляхах залишається доброю, що дозволяє рухатися без суттєвих обмежень.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, на узбережжі Затоки знову помітили мазутоподібну речовину. Також ми писали, що РФ готує екологічну катастрофу у Чорному морі, яка вплине й на Одесу.