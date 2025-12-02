Погода в Одессе 2 декабря: облачный день без осадков

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

В Одессе сегодняшний день, 2 декабря, пройдет под сплошной облачностью и без существенных осадков. Температура будет держаться на уровне осеннего тепла, а ветер будет слабым. В целом день обещает быть спокойным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

По прогнозу синоптиков, в течение суток в городе ожидается равномерно теплая погода без резких изменений. Все периоды дня будут иметь минимальные шансы на дождь, поэтому зонтик сегодня вряд ли пригодится.

Утром воздух прогреется до +8 °C, осадки маловероятны.

Днем ожидается +9 °C, будет сохраняться слабый ветер и облачная погода.

Вечером — также +9 °C, осадков не прогнозируют, видимость хорошая.

Солнце в Одессе взойдет в 07:21, а зайдет в 16:11. Продолжительность светового дня — 8 часов 50 минут.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

На территории Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами возможен небольшой дождь, однако он не будет продолжительным. Температура ночью и днем составит +5...+10 °С. Видимость на автодорогах остается хорошей, что позволяет двигаться без существенных ограничений.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

