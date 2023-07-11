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"Поки КПП не розлучить нас": на Одещині чоловік одружився, аби виїхати за кордон

11 липня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Поки КПП не розлучить нас": на Одещині чоловік одружився, аби виїхати за кордон
Наречені обмінюються кільцями. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

32-річний українець одружився з 56-річною жінкою, яка має інвалідність. І це історія не про "кохання без меж". Ця незвичайна пара не мала інших мотивів, крім бажання перетнути кордон.

Про це повідомляє ДПСУ.

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На пункті пропуску "Старокозаче" прикордонники спільно зі співробітниками СБУ помітили дивну пару, яка здавалася підозрілою. Різниця в віці між "молодятами" була значною, а дата одруження випадково збігалася з днем, коли вони планували вирушити у "весільну подорож" за кордон.

Виявилося, що 32-річний чоловік використав оголошення в Інтернеті про можливість укласти фіктивний шлюб з жінкою, яка має інвалідність. Всю цю послугу він зміг отримати за 8000 гривень.

Свідоцтво про шлюб. Фото: ДПСУ
Свідоцтво про шлюб. Фото: ДПСУ

Після укладання "шлюбу" в Одесі, наречена та наречений миттєво вирушили до кордону. Таксі та "доглядальницю" для чоловіка, що допомагала контролювати ситуацію, було організовано за додаткову винагороду.

Однак такі дії для всіх учасників протиправної схеми завершилися невдало, їх передали представникам Національної поліції.

Затримання ухилянтів на кордоні

Трьох осіб, які намагалися незаконно перетнути українсько-молдовський кордон, затримали вночі в районі прикордонного населеного пункту поблизу Ізмаїльського загону. Ця група мандрівників, яка прямувала до Молдови, була помічена тепловізором.

Зазначимо, нещодавно прикордонний наряд разом з оперативниками Подільського загону використав дрон для виявлення групи осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон. Завдяки точному спостереженню з повітря, були виявлені троє громадян України, які займалися ремонтом нелегальних переправ через кордон.

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