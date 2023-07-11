"Пока КПП не разлучит нас": в Одесской области мужчина женился, чтобы выехать за границу

Молодожены обмениваются кольцами. Фото: pixabay

32-летний украинец женился на 56-летней женщине, которая имеет инвалидность. И эта история не о "любви без границ". Эта необычная пара не имела других мотивов, кроме желания пересечь границу.

Об этом сообщает ГНСУ.

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На пункте пропуска "Староказаче" пограничники совместно с сотрудниками СБУ заметили странную пару, которая казалась подозрительной. Разница в возрасте между "молодыми" была значительной, а дата бракосочетания случайно совпадала с днем, когда они планировали отправиться в "свадебное путешествие" за границу.

Оказалось, что 32-летний мужчина использовал объявление в Интернете о возможности заключить фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность. Всю эту услугу он смог получить за 8000 гривен.

Свидетельство о браке. Фото: ГНСУ

После заключения "брака" в Одессе невеста и жених мгновенно отправились к границе. Такси и "смотрительница" для мужчины, помогавшей контролировать ситуацию, были организованы за дополнительное вознаграждение.

Однако, такие действия для всех участников противоправной схемы завершились неудачно, их передали представителям Национальной полиции.

Задержание уклонистов на границе

Три человека, пытавшиеся незаконно пересечь украинско-молдавскую границу, были задержаны ночью в районе пограничного населенного пункта вблизи Измаильского отряда. Эта группа путешественников, направлявшаяся в Молдову, была подмечена тепловизором.

Отметим, что недавно пограничный наряд вместе с оперативниками Подольского отряда использовал дрон для выявления группы лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу. Благодаря точному наблюдению с воздуха, были обнаружены три гражданина Украины, которые занимались ремонтом нелегальных переправ через границу.