Поки рано говорити про відкриття пляжного сезону в Одесі,— Братчук

Одеські пляжі. Фото: Новини.LIVE

Дозвіл на відкриття одеських пляжів надійде не раніше 5 червня. Доти, узбережжя офіційно вважається закритим для відвідування.

Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За його словами, поки ще зарано говорити про відкриття пляжного сезону в Одесі та регіоні.

"Нині діє наказ, згідно з яким орендарі, які претендують на відкриття ділянок пляжів, повинні до 5 червня забезпечити безпеку на тих ділянках відпочинку, які вони планують відкрити. Після цього спеціально створена комісія перевірить виконання вимог і лише потім військові разом з ОДА ухвалять рішення про дозвіл на відкриття пляжів",— розказав Сергій Братчук.

Крім того, він додав, що безпекова ситуація в Одесі та області залишається напруженою, є загроза дронової та ракетної атаки, втім контрольованою силами оборони та ППО.

Зазначимо, станом на ранок 4 червня у Чорному морі перебувають 12 ворожих кораблів. Ракетоносії залишаються у пунктах базування.

Нагадаємо, в Чорному морі зменшилася кількість ворожих кораблів. Можливо, саме оголошене штормове попередження змусило росіян повернутись до пунктів базування. Втім загроза ракетного удару залишається високою.