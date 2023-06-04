Пока рано говорить об открытии пляжного сезона в Одессе, Братчук.

Одесский пляж. Фото: Новини.LIVE

Разрешение на открытие одесских пляжей поступит не раньше 5 июня. До этого, побережье официально считается закрытым для посещения.

Об этом в эфире "Единого марафона" сообщил спикер председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

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По его словам, пока еще рано говорить об открытии пляжного сезона в Одессе и регионе.

"В настоящее время действует приказ, согласно которому арендаторы, которые претендуют на открытие участков пляжей, должны до 5 июня обеспечить безопасность на тех участках отдыха, которые они планируют открыть. После этого специально созданная комиссия проверит выполнение требований и только затем военные вместе с ОГА примут решение о разрешение на открытие пляжей", — рассказал Сергей Братчук.

Кроме того, он добавил, что ситуация с безопасностью в Одессе и области остается напряженной, есть угроза дроновой и ракетной атаки, впрочем, контролируемой силами обороны и ПВО.

Отметим, что по состоянию на утро 4 июня в Черном море находятся 12 вражеских кораблей. Ракетоносители остаются в пунктах базирования.

Напомним, в Черном море уменьшилось количество вражеских кораблей. Возможно, объявленное штормовое предупреждение заставило россиян вернуться в пункты базирования. Впрочем, угроза ракетного удара остается высокой.