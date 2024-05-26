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Поліцейські зупинили на дорозі — що потрібно знати одеським водіям

26 травня 2024 18:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Поліцейські зупинили на дорозі — що потрібно знати одеським водіям
Автівки під час руху. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, що суттєво розширює повноваження різних державних структур, зокрема поліції. Проте, відповідно до Закону, існує обмежений перелік причин, за яких правоохоронці мають право зупиняти транспортний засіб та вимагати посвідчення водія. В інших випадках жодні додаткові документи, окрім тих, що вказані законодавством, не потрібні.

У яких випадках поліцейські можуть зупинити авто, Новини.LIVE дізналися в одеського адвоката Олексія Шалару

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Як діяти, якщо у вас вимагають документи

За словами адвоката, водії, яких зупинили, часто не хочуть сперечатися і, показавши всі документи, які від них вимагають, швидко продовжують свій шлях. Однак, якщо розглядати ситуацію з юридичного погляду, виникає багато питань. Насамперед, як каже Олексій Шалару, важливо знати, що навіть військовозобов'язані особи не повинні показувати посвідчення водія. Якщо вас звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, ви маєте право вимагати відеофіксацію порушення.

"Була така ситуація, що в розшуку був автомобіль Nissan білого кольору. І дійсно в мого клієнта була така автівка. То його зупинили й перевіряли. Тобто була підстава, був автомобіль в розшуку. Ну показали, пред'явили, що дійсно автомобіль в розшуку", — розповів адвокат. 

Чи законна перевірка авто

Шалару зазначає, що більш детальна перевірка, як-от відкриття багажника, можлива лише за певних умов. Поверхневий огляд допускається лише у разі підозри, що водій перевозить щось незаконне. У такому випадку огляд має бути проведений в присутності понятих і зі складанням акту затримання. Без цього подібні дії з боку поліції є незаконними.

"Якщо поліцейський зупиняти вас і на будь-якому місці та просить показати багажник — це є незаконні дії", — наголосив правник. 

Поліцейські зупинили на дорозі — що потрібно знати одеським водіям - фото 1
Адвокат Олексій Шалару. Фото: Новини.LIVE

Зупинили на блокпості

На блокпостах ситуація дещо відрізняється. Військові можуть вимагати показати паспорт громадянина України, але не мають права вимагати водійське посвідчення чи інші документи на транспортний засіб. Поверхневий огляд може проводитися лише за наявності підозри, підтвердженої документально.

"Але якщо вас просять, ви йдете з автівки, ми хочемо перевіряти. Та тут ні, такого не може бути. Є поверхневий огляд. Так, таке є. Відкрили багажник на блокпості й все", — додає адвокат.  

У яких випадках дії поліцейських законні

За словами Олексія Шалару, поліція має право зупиняти автомобілі лише за наявності підозр у вчиненні правопорушення або у разі, якщо транспортний засіб перебуває в розшуку, а також у таких випадках:

  • порушення правил дорожнього руху;
  • видимі технічні несправності автомобіля;
  • виявлення ознак, що свідчать про участь автомобіля у правопорушенні;
  • проведення спеціальних операцій;
  • виконання рішень органів державної влади.

Нагадаємо, раніше ми писали, що закон про посилення штрафів за ухилення від мобілізації набув чинності, й зараз багато обговорень щодо можливої кримінальної відповідальності за відмову від призову. Та наразі така норма в законі не прописана. 

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