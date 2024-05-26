Полицейские остановили на дороге — что нужно знать одесским водителям

Автомобили во время движения. Фото: Новости.

В Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, существенно расширяющий полномочия различных государственных структур, в частности полиции. Однако, согласно Закону, существует ограниченный перечень причин, по которым правоохранители имеют право останавливать транспортное средство и требовать водительского удостоверения. В других случаях никакие дополнительные документы, кроме указанных законодательством, не нужны.

В каких случаях полицейские могут остановить авто, Новини.LIVE узнали у одесского адвоката Алексея Шалару.

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Как поступить, если у вас требуют документы

По словам адвоката, водители, которых остановили часто не хотят спорить и показав все требующие от них документы, быстро продолжают свой путь. Однако если рассматривать ситуацию с юридической точки зрения, возникает много вопросов. Прежде всего, как говорит Алексей Шалару, важно знать, что даже военнообязанные лица не должны показывать водительские права. Если вас обвиняют в нарушении правил дорожного движения, вы вправе потребовать видеофиксацию нарушения.

"Была такая ситуация, что в розыске был автомобиль Nissan белого цвета. И действительно моего клиента был такой автомобиль. То его остановили и проверяли. То есть было основание, был автомобиль в розыске. Ну показали, предъявили, что действительно автомобиль в розыске", —рассказал адвокат.

Законна ли проверка авто

Шалару отмечает, что более детальная проверка, например открытие багажника, возможна только при определенных условиях. Поверхностный осмотр допускается только в случае подозрения, что водитель перевозит что-либо незаконное. В таком случае осмотр должен быть произведен в присутствии понятых и с составлением акта задержания. Без этого подобные действия со стороны полиции незаконны.

"Если полицейский останавливать вас и на любом месте и просит показать багажник — это незаконные действия", — подчеркнул юрист.

Адвокат Алексей Шалара. Фото: Новости.

Остановили на блокпосте

На блокпостах ситуация несколько отличается. Военные могут потребовать показать паспорт гражданина Украины, но не имеют права требовать водительское удостоверение или другие документы на транспортное средство. Поверхностный осмотр может производиться только при наличии подозрения, подтвержденного документально.

"Но если вас просят, вы идете с автомобиля, мы хотим проверять. Да здесь нет, такого не может быть. Есть поверхностный осмотр. Да, такое есть. Открыли багажник на блокпосте и все", — добавляет адвокат.

В каких случаях действия полицейских законны

По словам Алексея Шалару, полиция имеет право останавливать автомобили только при наличии подозрений в совершении правонарушения или в случае, если транспортное средство находится в розыске, а также в следующих случаях:

Нарушение ПДД.

Видимые технические неисправности автомобиля.

Выявление признаков, свидетельствующих об участии автомобиля в правонарушении.

Проведение специальных операций.

Выполнение решений органов государственной власти.

Напомним, ранее мы писали, что закон об усилении штрафов за уклонение от мобилизации вступил в силу, и сейчас много обсуждений возможной уголовной ответственности за отказ от призыва. Но пока такая норма в законе не прописана.