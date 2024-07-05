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Полон гірший за смерть — ветеран, якого облаяли в Одесі, закликає долучатись до акцій Free Azov

5 липня 2024 14:17
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ветеран на протезах про Free Azov: чому важливо виходити на акції
Олексій Притула закликав долучатись до акцій на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Ветеран-лікар, якого облаяли через протези в Одесі, закликає виходити на мітинги на підтримку військовополонених полку АЗОВ. Олексій Притула наполягає, що участь у таких акціях — це не тільки про солідарність, а й про підтримку родин військовополонених.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з лікарем-ветеринаром Олексієм Притулою про важливість мітингів.

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Free Azov — це про підтримку

Мітинги, які майже кожного тижня відбуваються під стінами Одеської облради, — це про єдність та солідарності з родинами військовополонених, які продовжують жити в очікуванні повернення своїх рідних з полону. Ветеран бойових дій, який рятував життя важко поранених захисників та захисниць, наголошує, що підтримка військових та їхніх родин у вигляді мітингів — це звичайна справа, яка має стати нормою серед населення. 

"Іноді полон — гірше за смерть. Бо це абсолютне нерозуміння, коли це закінчиться і чи взагалі закінчиться. І члени сімей полонених хлопців живуть в цьому пеклі постійно", — зазначив Олексій Притула. 

Акція FreeAzov в Одесі
Жінка тримає плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Усі повинні виходити на акції

Такі акції повинні стати нормою для всіх українців, адже родичам та близьким полонених підтримка оточення надзвичайно важлива. Тим паче, що взяти участь в акціях Free Azov не займає багато часу. 

"Всі мають це робити. Це — нормально. Виділити всього-лише годину у неділю і навіть не кожного тижня — це не багато. Я це роблю, бо так має бути, це — нормально, а не круто", — сказав ветеран.

В Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених
Дівчата на акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що в Одесі минулого тижня відбулася акція на підтримку військовополонених захисників Азовсталі. Люди зібралися на Дерибасівській, вимагаючи звільнення своїх рідних, яких утримує Росія.

Також ми писали, що 31 травня після обміну з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.

Одеса мітинг ЗСУ акція Одеська область ветерани полонені Азовсталь полк "Азов" Новини Одеси військовослужбовці

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