Ветеран на протезах о Free Azov: почему важно выходить на акции

Алексей Притула призвал присоединяться к акциям в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Ветеран-врач, которого обругали из-за протезов в Одессе, призывает выходить на митинги в поддержку военнопленных полка АЗОВ. Алексей Притула настаивает, что участие в таких акциях — это не только солидарность, но и поддержка семей военнопленных.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с врачом-ветеринаром Алексеем Притулой о важности митингов.

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Free Azov — это о поддержке

Митинги, которые почти каждую неделю проходят под стенами Одесского облсовета, — это о единстве и солидарности с семьями военнопленных, которые продолжают жить в ожидании возвращения своих родных из плена. Ветеран боевых действий, спасавший жизнь тяжело раненых защитников и защитниц, отмечает, что поддержка военных и их семей в виде митингов — это обычное дело, которое должно стать нормой среди населения.

"Иногда плен — хуже смерти. Потому что это абсолютное непонимание, когда это закончится и вообще закончится. И члены семей пленных ребят живут в этом аду постоянно" , — отметил Алексей Притула.

Женщина, держащая плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Все должны выходить на акции

Такие акции должны стать нормой для всех украинцев, ведь родственникам и близким пленных поддержка окружения чрезвычайно важна. Тем более что принять участие в акциях Free Azov не занимает много времени.

"Все должны это делать. Это — нормально. Выделить всего-навсего час в воскресенье и даже не каждую неделю — это не много. Я это делаю, потому что так должно быть, это — нормально, а не круто" , — сказал ветеран.

Девушки на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Одессе на прошлой неделе прошла акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали. Люди собрались на Дерибасовской, требуя освобождения своих родных, которых удерживает Россия.

Также мы писали, что 31 мая после обмена с вражеской неволи домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.