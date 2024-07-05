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Плен хуже смерти — ветеран, которого обругали в Одессе, призывает приссоединяться к акциям Free Azov

5 июля 2024 14:17
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ветеран на протезах о Free Azov: почему важно выходить на акции
Алексей Притула призвал присоединяться к акциям в поддержку военнопленных. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ветеран-врач, которого обругали из-за протезов в Одессе, призывает выходить на митинги в поддержку военнопленных полка АЗОВ. Алексей Притула настаивает, что участие в таких акциях — это не только солидарность, но и поддержка семей военнопленных.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с врачом-ветеринаром Алексеем Притулой о важности митингов.

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Free Azov — это о поддержке

Митинги, которые почти каждую неделю проходят под стенами Одесского облсовета, — это о единстве и солидарности с семьями военнопленных, которые продолжают жить в ожидании возвращения своих родных из плена. Ветеран боевых действий, спасавший жизнь тяжело раненых защитников и защитниц, отмечает, что поддержка военных и их семей в виде митингов — это обычное дело, которое должно стать нормой среди населения.

"Иногда плен — хуже смерти. Потому что это абсолютное непонимание, когда это закончится и вообще закончится. И члены семей пленных ребят живут в этом аду постоянно" , — отметил Алексей Притула.

Акция FreeAzov в Одессе
Женщина, держащая плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Все должны выходить на акции

Такие акции должны стать нормой для всех украинцев, ведь родственникам и близким пленных поддержка окружения чрезвычайно важна. Тем более что принять участие в акциях Free Azov не занимает много времени.

"Все должны это делать. Это — нормально. Выделить всего-навсего час в воскресенье и даже не каждую неделю — это не много. Я это делаю, потому что так должно быть, это — нормально, а не круто" , — сказал ветеран.

В Одессе прошла акция в поддержку военнопленных
Девушки на акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Одессе на прошлой неделе прошла акция в поддержку военнопленных защитников Азовстали. Люди собрались на Дерибасовской, требуя освобождения своих родных, которых удерживает Россия.

Также мы писали, что 31 мая после обмена с вражеской неволи домой вернулись бойцы Одесской области, попавшие в плен в первые месяцы войны. В частности, речь идет об защитниках острова Змеиный.

Одесса митинг ВСУ акция Одесская область ветераны пленные Азовсталь полк "Азов" Новости Одессы военнослужащие

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