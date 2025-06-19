Підняття Прапору Надії на честь полонених в Одесі - фото

Прапори на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 19 червня, в Одесі, як і над 94 іншими залізничними вокзалами України підняли Прапор Надії — символ незламної віри у повернення наших полонених військових та тих, хто зник безвісти. Також таким чином містяни вшанували пам’ять захисників, загиблих у неволі.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

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Прапор Надії

У багатьох українців є знайомі, які пройшли через жахи неволі. Подруга Алли Петрівни пішла на війну після загибелі свого сина, була захисницею Азовсталі. Жінка провела в російському полоні 2,5 року, однак, на щастя, її вдалося повернути.

Син і зять Алли Петрівни зараз також воюють. Жінка очікує на їх повернення та вважає, що такі заходи, як сьогодні, необхідні, адже таким чином ми підтримуємо наших героїв.

"Це шана та підтримка. Ми пам'ятаємо, що вони служать, що вони захищають. Це наші діти, батьки й сини. Ми їх любимо, і нам болить. І треба, щоб боліло всій Україні. Тому що хто хоче жити в Україні — той має шанувати військових", — каже адміністратор вокзалу Одеса-Головна Алла Коломійчук.

Алла Коломійчук, адміністратор вокзалу. Фото: Новини.LIVE

Підняття прапору. Фото: Новини.LIVE

Людей було багато. Фото: Новини.LIVE

Байдужих не було

Прапор Надії — це символ віри в те, що всі полонені повернуться додому та зможуть зустрітися зі своїми рідними. На вокзалі сьогодні не було байдужих людей. Для Вікторії, як для залізничника, чимало колег якої досі перебувають у неволі, ця тема також дуже болюча.

"Для нас, для залізничників, це дуже болюча тема, тому що 14 тисяч працівників залізниці зараз перебувають на війні. 41 робітник повернувся з полону, ще 35 досі перебувають у неволі", — каже начальник відділу реклами, маркетингу та оренди вокзалу Одеса-Головна Вікторія Чергай.

Вікторія Чергай, залізничниця. Фото: Новини.LIVE

Підготовка до підняття. Фото: Новини.LIVE

Люди біля вокзалу. Фото: Новини.LIVE

Підняття Прапору Надії також має привернути увагу світової спільноти до долі тих, хто віддав свою свободу заради України. Крім того, таким чином одесити нагадали полоненим військовим, що вдома на них чекають та зроблять усе заради їх повернення.

Після підняття. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як відмітили день народження прапору Військово-морських сил. А також про те, як на Одещині зустріли військового з полону.