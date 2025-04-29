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Прапору військово-морських сил України виповнилося 107 років

29 квітня 2025 12:11
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі відмічають день прапора ВМС України - що відомо про свято
Прапор ВМС. Фото ілюстративне: lakor
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Сьогодні відмічають 107 років прапору Військово-морських сил України. Як і понад століття назад, під цим символом наші службовці-моряки зараз виборюють свободу і незалежність, захищають від ворога Чорне та Азовське моря.

Про це повдіомляють Військово-морські сили України.

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День прапора ВМС в Одесі

В Одесі сьогодні привітали службовців Військово-морських сил України із Днем прапора їхнього підрозділу. Біло-синьо-жовтий стяг ВМС сьогодні підняли біля будівлі Одеської обласної військової адміністрації.

"107 років прапору наших легендарних Військово-Морських Сил Збройних Сил України. 29 квітня 1918 року на кораблях Чорноморського Флоту та у Севастопольській фортеці було піднято українські прапори.  Дякуємо, рідні, що оберігаєте нас з моря. Бажаємо Вам витримки, наснаги та найшвидшої Перемоги!", — написав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережі.

В Одесі відмітили день прапора ВМС України — як саме - фото 1
Підняття прапора біля ОВА. Фото: Олег Кіпер у соцмережі
В Одесі відмітили день прапора ВМС України — як саме - фото 2
Прапор ВМС.  Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Що відомо про день прапора ВМС

Вперше український прапор на військових кораблях було піднято 29 квітня 1918 року — зробили це команди штабного лінкора "Георгій Побідоносець" та інших кораблів Чорноморського флоту. Владу УНР на тодішньому флоті Росії ще в листопаді 1917 року визнали на багатьох судах, але прапор був піднятий лише через п'ять із половиною місяців. 

У квітні 1919 року Морським Міністерством УНР було встановлено прийняти 29 квітня днем Свята Українського Державного Флоту і разом з тим, — днем прапора цього підрозділу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ приховує десантний корабель у Криму. А також про те, чому Чорноморський флот залишився без захисту.

Одеса ВМС прапор Новини Одеси Олег Кіпер
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