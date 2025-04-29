В Одессе отмечают день флага ВМС Украины - что известно о празднике

Флаг ВМС. Фото иллюстративное: lakor

Сегодня отмечают 107 лет флага Военно-морских сил Украины. Как и более века назад, под этим символом наши служащие-моряки сейчас борются за свободу и независимость, защищают от врага Черное и Азовское моря.

Об этом сообщают Военно-морские силы Украины.

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День флага ВМС в Одессе

В Одессе сегодня поздравили служащих Военно-морских сил Украины с Днем флага их подразделения. Бело-сине-желтый флаг ВМС сегодня подняли у здания Одесской областной военной администрации.

"107 лет флагу наших легендарных Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. 29 апреля 1918 года на кораблях Черноморского Флота и в Севастопольской крепости были подняты украинские флаги. Спасибо, родные, что оберегаете нас с моря. Желаем Вам выдержки, вдохновения и скорейшей Победы!",— написал глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсети.

Поднятие флага возле ОВА. Фото: Олег Кипер в соцсети

Флаг ВМС. Фото: Олег Кипер в соцсети

Что известно о дне флага ВМС

Впервые украинский флаг на военных кораблях был поднят 29 апреля 1918 года — сделали это команды штабного линкора "Георгий Победоносец" и других кораблей Черноморского флота. Власть УНР на тогдашнем флоте России еще в ноябре 1917 года признали на многих судах, но флаг был поднят лишь через пять с половиной месяцев.

В апреле 1919 года Морским Министерством УНР было установлено принять 29 апреля днем Праздника Украинского Государственного Флота и вместе с тем, — днем флага этого подразделения.

Напомним, недавно мы писали о том, что РФ скрывает десантный корабль в Крыму. А также о том, почему Черноморский флот остался без защиты.