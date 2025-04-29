Россия вывела на рейды ракетоносители - угроза для Одесской области, ВМС предупреждают

Ракетоноситель РФ. Фото: REUTERS

Россия продолжает удерживать на патрулировании в Черном море ракетоноситель с "Калибрами". В Средиземной акватории сейчас также наблюдается присутствие нескольких военных кораблей РФ, что угрожает гражданскому судоходству.

Об этом 29 апреля сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

Реклама

Читайте также:

Количество кораблей в морях

В Черном море находится один военный корабль России, который может выпустить до 6 ракет. В Средиземное море на рейды выведено 3 судна РФ, одно из которых снаряжено сразу 8 "Калибрами". В Азовской акватории присутствия врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы.

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 3 судна, 2 из них затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию зашло в интересах РФ 5 кораблей, 4 из которых направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, с помощью чего РФ захватила Крым. А также о том, как Россия прячет свой десантный корабль между украинскими судами.